Corte Costituzionale: accolto il ricorso del governo contro la legge anti-Dpcm della Valle d'Aosta (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso del governo contro la legge anti-Dpcm della Valle d'Aosta. "A fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, ragioni logiche, prima che giuridiche radicano nell'ordinamento Costituzionale l'esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività", si legge nella sentenza. La legge impugnata – e sospesa dagli stessi giudici lo scorso gennaio – consentiva al

