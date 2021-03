CorSport: la Juve dovrà vendere Ronaldo almeno a 29 milioni, altrimenti sarà minusvalenza (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Corriere dello Sport si sofferma su Ronaldo e sul suo futuro. Il portoghese è costato 115 milioni nel 2018, inclusi premi e commissioni. “CR7 ha un cartellino che a fine stagione sarà ammortizzato per 88 milioni, quindi la Juve dovrebbe chiedere almeno 29 milioni per non subire una minusvalenza. C’è poi lo stipendio da 31 milioni netti, circa 64 lordi: un macigno in tempi di pandemia sui conti del club: un quinto dell’intera rosa”. Chi potrebbe pagare 29 milioni per un calciatore di 36 anni? “I candidati sarebbero i club ricchi (City, Psg) o magari un ritorno suggestivo al Real (difficile, nelle condizioni attuali del calcio spagnolo). Mete americane? Negli Usa fanno bene i calcoli finanziari, anche se l’operazione ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Corriere dello Sport si sofferma sue sul suo futuro. Il portoghese è costato 115nel 2018, inclusi premi e commissioni. “CR7 ha un cartellino che a fine stagioneammortizzato per 88, quindi ladovrebbe chiedere29per non subire una. C’è poi lo stipendio da 31netti, circa 64 lordi: un macigno in tempi di pandemia sui conti del club: un quinto dell’intera rosa”. Chi potrebbe pagare 29per un calciatore di 36 anni? “I candidati sarebbero i club ricchi (City, Psg) o magari un ritorno suggestivo al Real (difficile, nelle condizioni attuali del calcio spagnolo). Mete americane? Negli Usa fanno bene i calcoli finanziari, anche se l’operazione ...

