Coronavirus, vaccino Novavax efficace al 96,4%. Titolo festeggia (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Prepotente rialzo per Novavax, che mostra una salita bruciante del 5,77% sui valori precedenti. A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia diffusa dalla biotech del Maryland che il suo vaccino contro il Coronavirus è efficace al 96,4% per patologie “lievi, moderate e gravi causate dal ceppo originale” del Covid-19. L’efficacia tuttavia è ridotta contro la variante sudafricana (48,6%) mentre resta alta contro la variante inglese (86,3%). Comparando l’andamento del Titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che l’azienda americana che produce vaccini mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +25,52%, rispetto a +2,79% dell’indice dei ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,77% sui valori precedenti. A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia diffusa dalla biotech del Maryland che il suocontro ilal 96,4% per patologie “lievi, moderate e gravi causate dal ceppo originale” del Covid-19. L’efficacia tuttavia è ridotta contro la variante sudafricana (48,6%) mentre resta alta contro la variante inglese (86,3%). Comparando l’andamento delcon il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che l’azienda americana che produce vaccini mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +25,52%, rispetto a +2,79% dell’indice dei ...

