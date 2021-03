Coronavirus USA: Biden «Tutti gli americani vaccinati entro il 1° maggio» (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto il suo primo discorso alla nazione a un anno dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Biden ha riferito parole confortanti per Tutti i cittadini della nazione, infatti secondo il presidente «Tutti gli americani adulti saranno dichiarati candidabili a ricevere il vaccino anti-Covid entro il 1° maggio». Inoltre, secondo il presidente il 4 luglio sarà possibile tornare a una «quasi normalità» e di conseguenza Tutti gli americani potranno festeggiare «non solo l'Independence Day ma anche l'indipendenza dal virus». USA: vaccino anti Covid entro il 1° maggio per Tutti gli americani Il primo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe, ha fatto il suo primo discorso alla nazione a un anno dall'inizio della pandemia diha riferito parole confortanti peri cittadini della nazione, infatti secondo il presidente «gliadulti saranno dichiarati candidabili a ricevere il vaccino anti-Covidil 1°». Inoltre, secondo il presidente il 4 luglio sarà possibile tornare a una «quasi normalità» e di conseguenzaglipotranno festeggiare «non solo l'Independence Day ma anche l'indipendenza dal virus». USA: vaccino anti Covidil 1°pergliIl primo ...

