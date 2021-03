Advertising

fanpage : ??Morte Giuseppe Maniscalco, il referto dell'autopsia esclude il nesso con la dose del vaccino #AstraZeneca - fanpage : Ilaria Capua: “Dobbiamo stare fermi altri 2 mesi poi è passata, i vaccini fanno miracoli” - Agenzia_Ansa : Sono 25.673 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le… - simcopter : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: in Italia altri 26.824 casi e 380 vittime - fisco24_info : Coronavirus, ultime notizie in Italia: altri 26.824 casi e 380 vittime: Su 11.604 test per l'infezione da Covid-19… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Sono stati effettuati 369.636 tamponi molecolari e antigenici per ilnelle24 ore. Ieri i test erano stati 372.217 . Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 7,......Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 293.400 casi di positività, 3.477 in più rispetto a ieri , su un totale di 47.160 tamponi eseguiti nelle...Perugia, 12 marzo 2021 - Ancora un calo nei ricoveri per Covid in Umbria nelle ultime 24 ore e del numero dei positivi. Secondo i dati della Regione aggiornati al 12 marzo, le persone in ospedale sono ...Covid Italia, il bollettino di oggi 12 marzo 2021. Sono 26.824 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 25.673. Le.