Coronavirus, Speranza firma l’ordinanza: Italia in rosso e arancione da lunedì. Dieci le regioni in lockdown, resta il nodo Basilicata (Di venerdì 12 marzo 2021) I dati della cabina di regia parlano chiaro. E arriva l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, redatta sulla base dei dati e delle indicazioni contenute nel monitoraggio dell’Iss. A partire da lunedì 15 marzo, passeranno in zona rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. restano in zona rossa Campania e Molise. In arancione invece tutte le altre regioni ai sensi del decreto legge approvato stamane in consiglio dei ministri. In bianco resta ancora la Regione Sardegna – anche se ha una serie di microaree rosse (come La Maddalena). Fonti del ministero della Salute spiegano che è in atto una verifica sui dati della Basilicata. Nel frattempo il ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) I dati della cabina di regia parlano chiaro. E arrivadel ministro della Salute, Roberto, redatta sulla base dei dati e delle indicazioni contenute nel monitoraggio dell’Iss. A partire da15 marzo, passeranno in zona rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento.no in zona rossa Campania e Molise. Ininvece tutte le altreai sensi del decreto legge approvato stamane in consiglio dei ministri. In biancoancora la Regione Sardegna – anche se ha una serie di microaree rosse (come La Maddalena). Fonti del ministero della Salute spiegano che è in atto una verifica sui dati della. Nel frattempo il ...

