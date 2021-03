Coronavirus Sicilia, il bollettino del 12 marzo 2021: 679 nuovi casi, tasso di positività al 2,6% (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 679 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 25.677 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 12 marzo 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 13.796 di cui 13.024 in isolamento domiciliare. Da inizio della pandemia sono 159.544 le persone contagiate. Sono 671 i ricoverati in ospedale, 101 in terapia intensiva. Sono 13 le nuove vittime da Covid-19. Il tasso di positività registrato oggi è del 2,6 %, in lieve diminuzione rispetto a ieri (2,8%)I casi città per città.Palermo 299, Catania 150, Messina 44, Siracusa 31, Trapani 23, Ragusa 49, Caltanissetta 34, Agrigento 46, Enna 3. Leggi su mediagol (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 679 icontagi registrati insu 25.677 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 12. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 13.796 di cui 13.024 in isolamento domiciliare. Da inizio della pandemia sono 159.544 le persone contagiate. Sono 671 i ricoverati in ospedale, 101 in terapia intensiva. Sono 13 le nuove vittime da Covid-19. Ildiregistrato oggi è del 2,6 %, in lieve diminuzione rispetto a ieri (2,8%)Icittà per città.Palermo 299, Catania 150, Messina 44, Siracusa 31, Trapani 23, Ragusa 49, Caltanissetta 34, Agrigento 46, Enna 3.

