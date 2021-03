Coronavirus, oggi i nuovi colori: ecco le Regioni a rischio zona rossa. Può rimanere gialla solo la Sicilia (Di venerdì 12 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo quasi tutto il Paese dovrà fare i conti con una stretta delle misure restrittive. L’Italia si trova a fronteggiare ancora una volta un peggioramento della situazione epidemiologica e le sue conseguenze: complice la diffusione repentina della variante B117 (la cosiddetta “inglese) del Coronavirus, a partire dal 15 marzo diverse Regioni passeranno dall’arancione al rosso. Non più solo Campania, Molise, Basilicata, dunque, – in rosso dall’8 marzo fino almeno al 21 – ma buona parte del territorio nazionale. Nello scenario peggiore, l’unico territorio a rimanere giallo potrebbe essere la Sicilia, con la Sardegna in bilico tra il bianco e il giallo. L’ufficialità dei vari passaggi di zona è atteso oggi, 12 marzo, con le ordinanze del ministro della ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo quasi tutto il Paese dovrà fare i conti con una stretta delle misure restrittive. L’Italia si trova a fronteggiare ancora una volta un peggioramento della situazione epidemiologica e le sue conseguenze: complice la diffusione repentina della variante B117 (la cosiddetta “inglese) del, a partire dal 15 marzo diversepasseranno dall’arancione al rosso. Non piùCampania, Molise, Basilicata, dunque, – in rosso dall’8 marzo fino almeno al 21 – ma buona parte del territorio nazionale. Nello scenario peggiore, l’unico territorio agiallo potrebbe essere la, con la Sardegna in bilico tra il bianco e il giallo. L’ufficialità dei vari passaggi diè atteso, 12 marzo, con le ordinanze del ministro della ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Bollettino Coronavirus Ministero Salute 12 marzo/ Tasso di positività vicino al 7% BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 12 MARZO, SPERANZA: "SERVONO NUOVE MISURE" In attesa di scoprire i nuovi dati che compongono il bollettino Coronavirus Italia di oggi, venerdì 12 marzo, ...

Coronavirus, oggi CdM su nuove misure. 14 Regioni a rischio zona rossa. L'Italia si avvia ad assumere un colore monocromatico a tinte rosse , a causa del diffondersi delle varianti di coronavirus, mentre il Governo si prepara a varare nuove e più rigide misure di contenimento dei contagi, nell'ambito del dialogo con le Regioni. E' previsto questa mattina un nuovo incontro governo - ...

Coronavirus, oggi: Draghi presenta il nuovo piano vaccini. Biden: «Americani tutti vaccinabili entro ... Il Sole 24 ORE Covid: Pakistan, i casi superano quota 600mila (ANSA) - ISLAMABAD, 12 MAR - Il bilancio complessivo dei casi di coronavirus in Pakistan ha superato la soglia dei 600mila: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. Dall'inizio della pandemia i ...

Coronavirus, 672 nuovi casi in Sicilia. Approvato il vaccino di Johnson & Johnson Anche oggi i nuovi casi di contagio da Covid-19 superano le 600 unità nella nostra Isola: essi sono infatti 672, su 8.184 tamponi molecolari e 15.454 test rapidi processati. Ma l’Agenzia Italiana del ...

