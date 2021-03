Coronavirus. Milioni di vaccinati in tutto il mondo stanno ancora benissimo (Di venerdì 12 marzo 2021) Al 10 marzo 2021 sono state somministrate oltre 325,5 Milioni di dosi di vaccino anti Covid-19, in media 4 dosi ogni 100 persone. A guidare la classifica sono gli Stati Uniti, con oltre 95 Milioni di dosi, seguiti dalla Cina e dall’Unione europea. Nel nostro continente abbiamo superato di gran lunga le 44 Milioni di dosi somministrate di cui oltre 6 Milioni nel nostro Paese. Il divario tra diverse zone geografiche risulta evidente a causa di diversi fattori, tra questi l’attenzione posta dalle agenzie del farmaco per garantire l’emissione nel mercato di un prodotto farmaceutico sicuro senza correre dietro alle pressioni politiche e sociali, come dimostrato dall’Ema a fine 2020. I vaccini non sono tutti uguali, alcuni necessitano di due dosi affinché possano ottenere il miglior risultato possibile riscontrato nelle ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) Al 10 marzo 2021 sono state somministrate oltre 325,5di dosi di vaccino anti Covid-19, in media 4 dosi ogni 100 persone. A guidare la classifica sono gli Stati Uniti, con oltre 95di dosi, seguiti dalla Cina e dall’Unione europea. Nel nostro continente abbiamo superato di gran lunga le 44di dosi somministrate di cui oltre 6nel nostro Paese. Il divario tra diverse zone geografiche risulta evidente a causa di diversi fattori, tra questi l’attenzione posta dalle agenzie del farmaco per garantire l’emissione nel mercato di un prodotto farmaceutico sicuro senza correre dietro alle pressioni politiche e sociali, come dimostrato dall’Ema a fine 2020. I vaccini non sono tutti uguali, alcuni necessitano di due dosi affinché possano ottenere il miglior risultato possibile riscontrato nelle ...

