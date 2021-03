Coronavirus, l’Italia torna in rosso: 11 le Regioni verso il lockdown (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – l’Italia torna a tingersi di rosso. Dopo la presentazione dei dati del monitoraggio settimanale ISS-Ministero della Salute infatti dovrebbero essere 11 le Regioni in zona rossa, mentre per altre 8 dovrebbe essere adottata la zona arancione. Per l’ufficialità si attende la firma dell’ordinanza da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, che è prevista già per oggi. Le misure più restrittive dovrebbero riguardare dal 15 marzo gli abitanti di Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto oltre alle Province Autonome di Bolzano e Trento. In zona arancione dovrebbero figurare invece Abruzzo, Calabria, Liguria, Toscana, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta, mentre la Sardegna probabilmente resterà in zona bianca. “Bisogna anticipare ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) –a tingersi di. Dopo la presentazione dei dati del monitoraggio settimanale ISS-Ministero della Salute infatti dovrebbero essere 11 lein zona rossa, mentre per altre 8 dovrebbe essere adottata la zona arancione. Per l’ufficialità si attende la firma dell’ordinanza da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, che è prevista già per oggi. Le misure più restrittive dovrebbero riguardare dal 15 marzo gli abitanti di Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto oltre alle Province Autonome di Bolzano e Trento. In zona arancione dovrebbero figurare invece Abruzzo, Calabria, Liguria, Toscana, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta, mentre la Sardegna probabilmente resterà in zona bianca. “Bisogna anticipare ...

Advertising

Ettore_Rosato : Un anno fa l'Oms dichiarava il #coronavirus #pandemia,una parola alla quale non eravamo abituati e,soprattutto,prep… - SkyTG24 : Coronavirus, 10 Paesi con più casi in 24 ore: Brasile in testa, l’Italia è quinta - sole24ore : #Coronavirus, mai così tanti morti dal dopoguerra. In 10 mesi 108mila in più, i dati del rapporto Istat e Iss, ment… - capricorne_o : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 marzo: 26.824 nuovi casi e 380 morti @corriere L’ottusità e il men… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: In questi due grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto + terapia intensiva) in Italia. Il primo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Italia Covid e cashback spingono i pagamenti digitali: nel 2020 senza contanti un acquisto su tre Il Sole 24 ORE