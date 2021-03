Coronavirus, le misure previste dal nuovo decreto legge: c’è l’approvazione del Consiglio dei Ministri (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge con le nuove misure restrittive per fronteggiare il Coronavirus: i dettagli Le misure restrittive del nuovo decreto legge: per fronteggiare il Coronavirus c’è l’approvazione del Consiglio dei Ministri (fonte getty)Come annunciato nei giorni precedenti, è arrivata la decisione del Governo in merito al nuovo decreto legge per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus: le nuove misure restrittive, da quando saranno in vigore e cosa cambia, i dettagli. Una necessità, quella di apportare alcune ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Ildeiha approvato ilcon le nuoverestrittive per fronteggiare il: i dettagli Lerestrittive del: per fronteggiare ilc’èdeldei(fonte getty)Come annunciato nei giorni precedenti, è arrivata la decisione del Governo in merito alper quanto riguarda l’emergenza: le nuoverestrittive, da quando saranno in vigore e cosa cambia, i dettagli. Una necessità, quella di apportare alcune ...

