Coronavirus | la Lombardia passa in zona rossa Ecco tutte le Regioni che possono cambiare colore

(Di venerdì 12 marzo 2021) Da lunedì 15 marzo quasi tutto il Paese dovrà fare i conti con una stretta delle misure di contenimento, complice la prospettiva, messa a punto in queste ore, di sospendere lagialla fino a dopo Pasqua. L’Italia si trova a fronteggiare ancora una volta un peggioramento della situazione epidemiologica e le sue conseguenze: complice la diffusione repentina della variante B117 (la cosiddetta “inglese“) del, a partire dal 15 marzo diversepasseranno dall’arancione al rosso. Non più solo Campania, Molise, Basilicata, dunque, – in rosso dall’8 marzo fino almeno al 21 – ma buona parte del territorio nazionale. L’ufficialità dei variggi diè atteso oggi, 12 marzo, con le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza. Tuttavia, guardando ai dati relativi ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Record di tamponi, ne sono stati infatti effettuati 62.222. I nuovi positivi sono 5.849 (9,4%). I guariti… - RegLombardia : #LNews A fronte di 55.535 tamponi effettuati, sono 4.422 i nuovi positivi (7,9%). I guariti/dimessi sono 1.328 ????… - Corriere : Pregliasco: «In Lombardia il picco a fine marzo, la variante inglese ha moltiplicato i casi» - patriziadegioia : RT @ItaliaViva: .@McGadda : “C’è l’ennesima falla nella gestione dell’emergenza coronavirus in Lombardia” - mister_ricci : Il famoso 'modello lombardo', quello che #Salvini vorrebbe espandere in tutta Italia: #Lombardia #COVID19… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Ilha accentuato le difficoltà per gli studenti più fragile che sono sempre di più e ... È capitato, qualche anno fa, in un noto istituto alberghiero della Brianza, in, dove un ...A rischio Lazio,, Piemonte, Veneto. TOSCANA Sono 1.304 i nuovi contagi dain Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino anticipati su Facebook dal presidente della Toscana, ...Il resto d'Italia vira verso il rosso. Unica eccezione la Sardegna che rimane zona bianca. Zona rossa totale i giorni di Pasqua, tranne le zone bianche ...Stampa I club del calcio dilettanti, Angri, Ceccano ed Enna, stanno attivando “progetti aziendali vincenti” di azionariato popolare, , per mettere in fuori gioco l’effetto Covid19. In attesa della “ri ...