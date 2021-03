Coronavirus Italia: non si arresta la corsa, 26.824 nuovi contagi, 380 morti (Di venerdì 12 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono 26.824, contro i 25.673 registrati ieri a fronte di 369.636 tamponi effettuati, facendo schizzare l'indice di positivita' al 7,2% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore iati sono 26.824, contro i 25.673 registrati ieri a fronte di 369.636 tamponi effettuati, facendo schizzare l'indice di positivita' al 7,2% L'articolo proviene da Firenze Post.

