Coronavirus Italia, il bollettino del 12 marzo 2021: 26.824 nuovi casi e 380 decessi. Tasso di positività al 7,2% (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 26.824 nuovi casi di Coronavirus e 380 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 26.824 (ieri 25.673) casi testati: 118066 (ieri 128418) Tamponi (diagnostici e di controllo): 369.636 (ieri 372.217) molecolari: 201149 di cui 24185 positivi pari al 12.02% (ieri 10.68%) rapidi: 168487 di cui 2605 positivi pari al 1.55% (ieri 2.06%) Attualmente positivi: 509.317, +11967 (ieri 497.350, +10276) Ricoverati: 23.656, +409 (ieri 23.247, +365) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.914, +55, 226 nuovi (ieri 2.859, +32, 266 ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 26.824die 380 iregistrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 26.824 (ieri 25.673)testati: 118066 (ieri 128418) Tamponi (diagnostici e di controllo): 369.636 (ieri 372.217) molecolari: 201149 di cui 24185 positivi pari al 12.02% (ieri 10.68%) rapidi: 168487 di cui 2605 positivi pari al 1.55% (ieri 2.06%) Attualmente positivi: 509.317, +11967 (ieri 497.350, +10276) Ricoverati: 23.656, +409 (ieri 23.247, +365) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.914, +55, 226(ieri 2.859, +32, 266 ...

