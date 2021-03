Coronavirus, in Veneto quasi 2.000 nuovi contagi: un dato tanto negativo non si registrava da settimane. I morti sono 29 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tornano a salire (e a preoccupare) i numeri che vengono dal Veneto e che parlano di 1.932 contagi in appena 24 ore (ieri 1.677): il dato di quasi 2 mila nuovi positivi al Covid in una sola giornata non si registrava da diverse settimane. Il numero dei contagiati, intanto, supera la soglia dei 350 mila. In merito ai decessi, oggi sono +29 per un totale di 10.074 morti dall’inizio della pandemia, come riferisce il bollettino odierno della Regione. In aumento anche i ricoveri nelle aree non critiche degli ospedali del Veneto (che nei prossimi giorni dovrebbe passare in zona rossa): si parla di 1.369 persone, ovvero 29 in più rispetto a ieri, mentre restano quasi stabili ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) Tornano a salire (e a preoccupare) i numeri che vengono dale che parlano di 1.932in appena 24 ore (ieri 1.677): ildi2 milapositivi al Covid in una sola giornata non sida diverse. Il numero deiati, in, supera la soglia dei 350 mila. In merito ai decessi, oggi+29 per un totale di 10.074dall’inizio della pandemia, come riferisce il bollettino odierno della Regione. In aumento anche i ricoveri nelle aree non critiche degli ospedali del(che nei prossimi giorni dovrebbe passare in zona rossa): si parla di 1.369 persone, ovvero 29 in più rispetto a ieri, mentre restanostabili ...

