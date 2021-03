Coronavirus in Toscana: 25 morti (età media 80 anni), oggi 12 marzo. E 1.304 nuovi contagi. (Di venerdì 12 marzo 2021) FIRENZE – Sono in aumento, i morti per Coronavirus in Toscana. oggi 12 marzo hanno raggiunto quota 25: 14 donne e 11 uomini, con età media di 80 anni. Ed è molto alto il numero dei nuovi contagi: 1.304 (1.277 confermati con tampone molecolare e 27 da test rapido antigenico) con età media di 46 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 marzo 2021) FIRENZE – Sono in aumento, iperin12hanno raggiunto quota 25: 14 donne e 11 uomini, con etàdi 80. Ed è molto alto il numero dei: 1.304 (1.277 confermati con tampone molecolare e 27 da test rapido antigenico) con etàdi 46 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 25 morti (età media 80 anni), oggi 12 marzo. E 1.304 nuovi contagi. - qn_lanazione : #Coronavirus #Toscana, il #bollettino del 12 marzo. Salgono #ricoveri e tasso di positività - ARSToscana : #coronavirus i numeri in Toscana #12marzo. Statistiche e grafici aggiornati tutti i giorni dalle ore 18:30 sulla pi… - cascinanotizie : ?? Coronavirus, 104 nuovi positivi e un decesso a Pisa e provincia ?? Preoccupano Bientina, Buti, Calcinaia e Sata Ma… - pattrouge : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #12marzo ?? 1.304 nuovi casi ?? 24.726 tamponi ?? 1.510 ricoverati (+22 da ieri) ?? 218 tera… -