Coronavirus in Italia | il bollettino delle ultime 24 ore

Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 marzo L'Italia, con 26.824 casi registrati nelle ultime 24 ore, si avvicina pericolosamente alla soglia dei 30.000 contagi giornalieri. Per quanto riguarda i decessi, sono 380 quelli segnalati nell'ultima giornata, in lieve aumento rispetto alle ventiquattro ore precedenti. Preoccupa il tasso di positività, che supera la soglia del 7% a fronte dei 369.636 tamponi e test ...

