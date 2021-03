Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 marzo: 26.824 nuovi casi (Di venerdì 12 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 12 marzo 2021, registrano 26.824 casi e 380 vittime. In continua crescita il numero dei nuovi positivi giornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso di positività ancora al 7,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 509.317 con un incremento di 11.967 casi. 226 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 14.443 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e ancora sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 23.656 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, venerdì 122021, registrano 26.824e 380 vittime. In continua crescita il numero deipositivi giornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso di positività ancora al 7,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 509.317 con un incremento di 11.967. 226 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 14.443 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e ancora sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 23.656 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre ...

