Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 marzo: 26.824 nuovi casi, i morti sono 380 (Di venerdì 12 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 26.824 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 25.673. I tamponi effettuati sono 369.636 contro i 372.217 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 7,2% (ieri 6,8%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. sono 380 i morti, 55 le persone in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 12 marzo (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

