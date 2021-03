Coronavirus in Campania | i dati dell’11 marzo | 2 644 nuovi positivi e 1 418 guariti

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, al Cotugno di Napoli un solo posto libero in terapia intensiva. DIRETTA - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.644 positivi su 22.066 tamponi e 1.418 guariti nelle ultime 24 ore, 29 morti di cui 2… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.644 positivi su 22.066 tamponi e 1.418 guariti nelle ultime 24 ore, 29 morti di cui 2… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.644 positivi su 22.066 tamponi e 1.418 guariti nelle ultime 24 ore, 29 morti di cui 2… - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.644 positivi su 22.066 tamponi e 1.418 guariti nelle ultime 24 ore, 29 morti di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Regione Campania

Sono 2.644 i positivi di oggi in, di cui 702 sintomatici, su 22.066 tamponi processati. Il totale dei positivi indall'inizio della pandemia sale a 298.233 su 3.201.486 test. I deceduti sono 29, di cui 20 nelle ultime 48 ore, 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei deceduti sale a 4.... del rischio epidemico nazionale dovuto alle varianti dele l'incidenza di 250 casi ..., Emilia - Romagna, Friuli Venezia - Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, ...Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 11 marzo dell'unità di Crisi regionale riporta 2.644 positivi su 22.066- tamponi effettuati.La Regione Campania come di consueto riporta i dati riguardanti il contagio da Coronavirus. La Campania registra un aumento con 2.644 positivi nelle ultime 24 ore, di cui 1.607 asintomatici e 702 sint ...