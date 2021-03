Coronavirus | il premier ha visitato il centro vaccinazioni di Fiumicino

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Draghi si è recato visita aldie ha parlato alla stampa della campagna vaccinale in corso. Vaccino, Draghi in visita all’hub di: “Triplicheremo le dosi” su Notizie.it.

Per questo l'associazione dei nidi lombardi chiede al'di voler rivedere quanto disposto ..., in Campania lezione allo zoo per protesta contro la Dad la giornata in tempo reale Covid,...Nuovo decreto anti Covid , quando parla Mario Draghi ? Ildovrebbe partecipare stavolta alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri chiamato ...contrastare la pandemia di. ...“Ne usciremo, grazie a tutti coloro che aderiranno alla campagna vaccinale. Purtroppo c’è questa nuova ondata di contagi, più di 150.000 nuove infezioni. L’incremento dei ricoverati è aumentato e anch ...I dati sull'emergenza coronavirus in Italia "ci impongono massima cautela" ma "ne usciremo". Così il premier Mario Draghi, intervenendo nel corso della visita al centro vaccinale anti Covid dell’aerop ...