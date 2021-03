Coronavirus | il bollettino di oggi 12 marzo | 380 morti e 26 824 nuovi casi Covid

(Di venerdì 12 marzo 2021) Balzo degli attualmente positivi che tornano sopra quota 500mila (+11967), il tasso di positività dei tamponi sale al 12%. Oltre 6milacontagi in Lombardia, 3mila in Emilia ...

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino nel dettaglio ?? - SkyTG24 : Covid Campania, al Cotugno di Napoli un solo posto libero in terapia intensiva. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 marzo: 26824 nuovi casi e 380 morti. Tasso di contagio: 7,2 - Gazzettino : #coronavirus veneto, 2569 nuovi positivi e 17 morti. Padova colpita. Terapie intensive verso quota 200. Il… - macrovba : RT @fanpage: ULTIM'ORA Diffusi i dati Covid di oggi, Venerdì 12 Marzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

E' quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. I morti di oggi sono 380 (ieri 373) per un totale da inizio pandemia di 101.564. Cresce anche la pressione sulle strutture ...Balzo degli attualmente positivi che tornano sopra quota 500mila (+11967), il tasso di positività dei tamponi sale al 12%. Oltre 6mila nuovi contagi in Lombardia, 3mila in Emilia ...PALERMO, 12 marzo – Secondo quanto riportato dal bollettino odierno della Regione Siciliana, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 679 nuovi casi di positività al coronavirus. I contagi ...Sono 6.262 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi, 12 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 82 morti che porta il numero dei decessi a 29.093 da inizio ...