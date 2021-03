Coronavirus, il bollettino del 12 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 26.824, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 3.175.807. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 11.967 unità, quindi al momento risultano positive 509.317 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.914, quindi 55 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 23.656, ovvero 409 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 482.747. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 380 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 101.564. Da ieri si registrano anche 14.443 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 2.564.926. Nuovi contagiati: ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 26.824, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 3.175.807. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 11.967 unità, quindi al momento risultano positive 509.317 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.914, quindi 55 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 23.656, ovvero 409 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 482.747. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 380 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 101.564. Da ieri si registrano anche 14.443 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 2.564.926. Nuovi contagiati: ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, al Cotugno di Napoli un solo posto libero in terapia intensiva. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 marzo: 26824 nuovi casi e 380 morti. Tasso di contagio: 7,2 - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 marzo: 26.824 nuovi casi, i morti sono 380 - ag_notizie : Coronavirus, in Sicilia 679 nuovi casi (46 in provincia): altri 13 morti, tasso di positività al 2,6%… - monicabi5 : Coronavirus, il bollettino di oggi 12 marzo: 26.824 nuovi casi e 380 vittime -