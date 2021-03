Coronavirus, i ricoverati sono 593 Sotto stress anche le terapie intensive (Di venerdì 12 marzo 2021) Negli ospedali della Bergamasca giovedì 11 marzo i pazienti nelle rianimazioni sono saliti a 51, il 27,5% in più rispetto al giovedì precedente (erano 40). Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 marzo 2021) Negli ospedali della Bergamasca giovedì 11 marzo i pazienti nelle rianimazionisaliti a 51, il 27,5% in più rispetto al giovedì precedente (erano 40).

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 10/03/21 • Attualmente positivi: 487.074 • Deceduti: 100.811 (+332) • Dimessi/Guariti: 2.535.483 (… - Corriere : Adriano Galliani e Beppe Marotta ricoverati in ospedale per coronavirus - rtl1025 : ?? L'amministratore delegato dell'#Inter Giuseppe Marotta e l'omologo del #Monza Adriano #Galliani sono entrambi ric… - Roby29880142 : RT @Corriere: Adriano Galliani e Beppe Marotta ricoverati in ospedale per coronavirus - esistenzialinte : RT @Corriere: Adriano Galliani e Beppe Marotta ricoverati in ospedale per coronavirus -