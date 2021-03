Coronavirus, i dati di oggi – 26.824 nuovi casi con 369mila test: il tasso di positività sale al 7,25%. Altri 380 decessi (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 26.824 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, in lieve aumento rispetto ai 25mila di ieri. Cresce anche il numero dei tamponi effettuati, pari a 369.636 tra molecolari e antigenici. Di conseguenza il tasso di positività arriva a toccare quota 7,25%. 380 i decessi. Anche negli ospedali non si allenta la pressione causata dal Covid: al momento sono 23.656 i posti letto occupati in area medica nelle strutture di tutta Italia (+409 rispetto a ieri), mentre sono 226 le persone finite in terapia intensiva nel giro di un giorno. Qui il totale ammonta a 2.914. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 26.824 idiaccertati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, in lieve aumento rispetto ai 25mila di ieri. Cresce anche il numero dei tamponi effettuati, pari a 369.636 tra molecolari e antigenici. Di conseguenza ildiarriva a toccare quota 7,25%. 380 i. Anche negli ospedali non si allenta la pressione causata dal Covid: al momento sono 23.656 i posti letto occupati in area medica nelle strutture di tutta Italia (+409 rispetto a ieri), mentre sono 226 le persone finite in terapia intensiva nel giro di un giorno. Qui il totale ammonta a 2.914. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

