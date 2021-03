Coronavirus, bollettino 12 marzo: 26.824 contagi e 380 morti (Di venerdì 12 marzo 2021) L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero aumento di casi nel Bel Paese. In Italia continua a salire l’indice Rt. Il quadro generale segnala un peggioramento in tutto il Paese. I dati dell’ultimo report settimanale del Ministero della Salute danno un quadro da zona rossa: Rt pari a 1.41. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) L’ultimomedico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero aumento di casi nel Bel Paese. In Italia continua a salire l’indice Rt. Il quadro generale segnala un peggioramento in tutto il Paese. I dati dell’ultimo report settimanale del Ministero della Salute danno un quadro da zona rossa: Rt pari a 1.41. L'articolo proviene da Inews.it.

Campania: il bollettino Covid di venerdì 12 marzo 0 0 Voto Vota Articolo La Regione Campania ha diffuso i dati riguardanti il Coronavirus di oggi 12 marzo attraverso la propria pagina Facebook . Da segnalare, rispetto a ieri , una sensibile riduzione dei positivi, anche se i sintomatici crescono, seppur lievemente. 0 0 Voto ...

Coronavirus oggi: bollettino Covid 12 marzo. Contagi Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Coronavirus Umbria, il bollettino del 12 marzo: calano i positivi e i ricoveri Perugia, 12 marzo 2021 - Ancora un calo nei ricoveri per Covid in Umbria nelle ultime 24 ore e del numero dei positivi. Secondo i dati della Regione aggiornati al 12 marzo, le persone in ospedale sono ...

Covid, 26.824 casi e 380 morti Covid Italia, il bollettino di oggi 12 marzo 2021. Sono 26.824 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 25.673. Le.

