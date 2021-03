Coronavirus, Biden: «Il 4 luglio sarà il giorno della nostra Indipendenza dal Covid». Stop ad AstraZeneca in Thailandia (Di venerdì 12 marzo 2021) USA EPA/CHRIS KLEPONIS Il discorso di Joe Biden alla nazione.In campo 4 mila soldati per la campagna vaccinale «Tutti gli americani saranno dichiarati vaccinabili entro il primo di maggio», mentre per il 4 luglio ci sarà un ritorno a una «quasi normalità», con la possibilità di celebrare «non solo il giorno dell’Indipendenza ma anche l’Indipendenza dal virus». Così Joe Biden nel suo discorso alla nazione, dopo un anno di pandemia di Coronavirus. Il presidente Usa ha ricordato le quasi 530 mila vittime americane, «più di quelle della prima e seconda guerra mondiale, del conflitto in Vietnam e dell’11 settembre messe insieme». March 12, 2021 Parlando di vaccini ha detto: «Ordinerò di rendere candidabili per il vaccino ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) USA EPA/CHRIS KLEPONIS Il discorso di Joealla nazione.In campo 4 mila soldati per la campagna vaccinale «Tutti gli americani saranno dichiarati vaccinabili entro il primo di maggio», mentre per il 4ciun ritorno a una «quasi normalità», con la possibilità di celebrare «non solo ildell’ma anche l’dal virus». Così Joenel suo discorso alla nazione, dopo un anno di pandemia di. Il presidente Usa ha ricordato le quasi 530 mila vittime americane, «più di quelleprima e seconda guerra mondiale, del conflitto in Vietnam e dell’11 settembre messe insieme». March 12, 2021 Parlando di vaccini ha detto: «Ordinerò di rendere candidabili per il vaccino ...

Advertising

sole24ore : ?? Via libera dell'Ema a Johnson & Johnson. Danimarca, Norvegia e Islanda bloccano Astrazeneca, Italia ferma un lott… - minomazz : Ascoltare Biden sul #coronavirus dopo un anno del campione del mondo di cialtroneria è rassicurante. Le parole sull… - radio3mondo : Biden promette la luce in fondo al tunnel di uno degli anni più scuri della storia recente: ci sarà un ritorno alla… - MilenaLazzaroni : RT @Open_gol: Con 1.900 miliardi di dollari di stanziamento, Joe Biden firma il piano di aiuti contro la crisi economica causata dal Covid… - MediasetTgcom24 : Covid, Biden evoca la 'quasi normalità' negli Usa per il 4 luglio #Coronavirus -