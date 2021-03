Coronavirus | approvato il nuovo dl | dalla Pasqua blindata al sostegno ai genitori

(Di venerdì 12 marzo 2021) L' Italia si tinge di arancione e di rosso e si prepara a vivere la secondadella sua storia, dopo quella dello scorso anno, in lockdown. Il decreto leggedal Consiglio dei ministri ...

Nel decreto legge con le misure di contrasto alentrano anche "congedi parentali, diritto allo smart working e bonus baby sitter" per ...nel decreto legge che abbiamo appenain ...Il decreto leggedal Consiglio dei ministri vara restrizioni più stringenti per fronteggiare la nuova ondata di contagi e le varianti che preoccupano il governo e gli esperti. Ecco le ...12 MAR - Utilizzare i medici del lavoro per sostenere la campagna vaccinale all’interno delle imprese di tutti i settori e dimensioni e inserire i lavoratori trasfertisti internazionali tra le categor ...Approvato dal Cdm il nuovo decreto legge con le misure anti-Covid: Lazio rosso da lunedì Le nuove misure restrittive anti-Covid partiranno dal 15 marzo e resteranno valide fino al 6 aprile. Il Consigl ...