Coronavirus | altri 380 morti in 24 ore ieri | 373 Il tasso di positività è al 7 | 25% Aumentano le terapie intensive 2 914

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il bollettino del 12 marzo Oggi 12 marzo sono +26.824 i casi diregistrati in tutta Italia contro i +25.673 di(il giorno prima +22.409). Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia sale a 3.175.807. Isono 380 contro i 373 die i 332 del giorno prima, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Le vittime, dall’inizio della pandemia, salgono a quota 101.564. Gli attualmente positivi, invece, oggi sono 509.317 (497.350, +11.967). Le regioni con il maggior incremento di casi giornalsono Lombardia (+6.262), Emilia-Romagna (+3.477) e Piemonte (+2.929). La situazione negli ospedali italiani I ricoverati negli ospedali italiani per Covid sono 23.656 (23.247, +409) ...