Coppa America giorno 2: Gara 3 per Luna Rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) Iniziate le gare della Coppa America giorno 2. Con il via di Gara 3 la seconda giornata di regate nella finale di America's Cup tra Luna Rossa e New Zealand riparte dall'1-1 maturato dopo la prima giornata, disputata mercoledì. Il via della terza regata è stata però rinviata di nove minuti, invece delle 4 e 15 alle 4:24, per la presenza di barche di tifosi all'interno del campo di regata. Coppa America giorno 2: Luna Rossa vince la Gara 3 La regata sembrava a rischio visto il vento troppo lieve, ma le due barche sono riuscite a uscire al largo,e a partire alle 16,23 (le 4,23 italiane). Alla partenza il vento soffiava da Sud Est variabile da Ovest da 6-10 nodi.

