Consulenze esterne sul Recovery Fund, ovvero la logica privatistica della Cosa pubblica (Di venerdì 12 marzo 2021) E come ha specificato "Today": "Con la pubblica amministrazione, specie con i ministeri già lavorano da anni le big four contabili (Kpmg, Deloitte, EeY, Pwc) ma anche quelle della consulenza (Bain ... Leggi su pressenza (Di venerdì 12 marzo 2021) E come ha specificato "Today": "Con laamministrazione, specie con i ministeri già lavorano da anni le big four contabili (Kpmg, Deloitte, EeY, Pwc) ma anche quelleconsulenza (Bain ...

Ultime Notizie dalla rete : Consulenze esterne Consulenze esterne sul Recovery Fund, ovvero la logica privatistica della Cosa pubblica Ha destato molto scalpore la notizia che il governo Draghi per la stesura del si avvarrà della consulenza esterna della multinazionale McKinsey. In realtà non c'è nulla di nuovo ed era solo l'opinione ...

Draghi criticato per 25mila euro a McKinsey, silenzio sui 375mila di Conte a Investitalia Ebbene, durante la Presidenza di Giuseppe Conte InvestItalia non ha smentito questi timori e ha appaltato ben 375 mila euro di consulenze esterne per lo "svolgimento di attività di collaborazione e ...

Consulenze esterne sul Recovery Fund, ovvero la logica privatistica della Cosa pubblica PRESSENZA – International News Agency Pd, Cozzolino: "Sto con Draghi ma su McKinsey ha sbagliato" è autore di un'interrogazione alla Commissione Ue sulla consulenza affidata dal Tesoro a McKinsey sul Recovery italiano: perché ha parlato di "conflitto di interessi"? "Affidare a strutture esterne la ...

La ditta esterna pagata dopo soltanto otto giorni La consulenza che l’amministrazione di Massarosa ha ingaggiato per revisionare il bilancio dei predecessori, la Auser Consluting, è stata pagata a tempo da record: la fattura da 14.640 euro del 26 nov ...

