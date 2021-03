Congiunti a Pasqua | si possono vedere dopo il nuovo decreto dal 15 marzo 2021?

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’Italia si prepara a una pesante stretta in vista delle festivitàli. L’arrivo delle nuove varianti ha spinto ilPremier Draghi a sostenere la linea dura che ha sempre contraddistinto l’operato del ministro Speranza. Quasi tutto il Bel Paese si avvia verso misure rigidissime a partire dal 15, con nuove zone rosse. Cosa succede per quanto riguarda i? Quando si potranno? Cosa prevede illegge che entrerà in vigore da lunedì 15? In molti si stanno chiedendo se nelle prossime settimane potrannoil proprio partner, fidanzato o un qualsiasi parente. Tanti sono i dubbi specialmente sugli spostamenti, ora che quasi tutta Italia si trova in zona rossa e ...

sscinsigne_ : quindi pasqua e pasquetta zona rossa ma con la deroga dei congiunti, mi va benissimo così - ValentinaNat1 : Ma questi vogliono veramente chiuderci da oggi fino a dopo Pasqua senza una deroga per i congiunti? #lockdownitalia - scanaria1 : A Natale con i tuoi a Pasqua.....con i Congiunti!! Lo hanno già detto? -

...del Governo per limitare gli spostamenti e i ritrovi in occasione delle festività die di ... pare siano in arrivo ulteriori limitazioni, come il divieto di visitaree amici . Stop, ...... rosso porpora e rosso scarlatto; Voglio sapere, una volta per tutte, chi sono i; Voglio ... Voglio sapere, infine e visto chesi avvicina, se un genitore con due figli dovrà lasciarne ...Oggi è il giorno decisivo per determinare le nuove chiusure nel Paese a fronte di un elevato aumento nei contagi. Dopo l’incontro tra Regioni, Governo, Anci e Upi alla luce delle rilevazioni sui conta ...Le nuove misure saranno valide dal 15 marzo e fino al 6 aprile, Pasqua inclusa, senza un nuovo dpcm ... nemmeno per raggiungere l’abitazione di un congiunto, come avveniva nel periodo natalizio. Dal ...