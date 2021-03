Conferenza stampa Ranieri: «La Sampdoria non si arrende. Ho un obiettivo» (Di venerdì 12 marzo 2021) Claudio Ranieri ha parlato in Conferenza stampa che anticipa Bologna Sampdoria. Le parole del tecnico blucerchiato Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro il Bologna. Le sue parole. CAGLIARI E CLASSIFICA – «Quando tu prendi gol nel finale ti dispiace. Con i due punti in più stavamo in una posizione più tranquilla. Perché, come dico sempre, ancora la Serie A non è conquistata. Per tutto l’anno siamo stati fuori, nella parte sinistra. Siamo decimi sinistra e vogliamo restarci. Dobbiamo ancora lottare perché ci sono squadre che vogliono scavalcarci». PRESTAZIONI E BOLOGNA – «Non vinciamo da un mese ma le prestazioni ci sono state. Io voglio il massimo. Ci siamo preparati bene. Il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Claudioha parlato inche anticipa Bologna. Le parole del tecnico blucerchiato Claudio, allenatore della, ha parlato inin vista della sfida di domenica contro il Bologna. Le sue parole. CAGLIARI E CLASSIFICA – «Quando tu prendi gol nel finale ti dispiace. Con i due punti in più stavamo in una posizione più tranquilla. Perché, come dico sempre, ancora la Serie A non è conquistata. Per tutto l’anno siamo stati fuori, nella parte sinistra. Siamo decimi sinistra e vogliamo restarci. Dobbiamo ancora lottare perché ci sono squadre che vogliono scavalcarci». PRESTAZIONI E BOLOGNA – «Non vinciamo da un mese ma le prestazioni ci sono state. Io voglio il massimo. Ci siamo preparati bene. Il ...

