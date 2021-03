Conferenza stampa Inzaghi: «Vogliamo regalare alla città un finale di stagione importante» (Di venerdì 12 marzo 2021) Filippo Inzaghi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Filippo Inzaghi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni riportate da Ottopagine.it. INFERMERIA – «Tuia ha recuperato, la squadra sta bene. Purtroppo ci mancano i due terzini titolari, ma non ci sono problemi perché la squadra ha lavorato molto bene in settimana. La sfida di La Spezia ci ha dato grande coraggio, punteremo a fare un’altra grande partita». FORMAZIONE – «Schiattarella e Viola possono giocare insieme. Sono molto importanti per noi perché hanno personalità e fanno girare la squadra. Viola migliora giorno dopo giorno, non è ancora al meglio della condizione ma è un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Filippoha parlato invigilia del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Filippoha parlato invigilia del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni riportate da Ottopagine.it. INFERMERIA – «Tuia ha recuperato, la squadra sta bene. Purtroppo ci mancano i due terzini titolari, ma non ci sono problemi perché la squadra ha lavorato molto bene in settimana. La sfida di La Spezia ci ha dato grande coraggio, punteremo a fare un’altra grande partita». FORMAZIONE – «Schiattarella e Viola possono giocare insieme. Sono molto importanti per noi perché hanno personalità e fanno girare la squadra. Viola migliora giorno dopo giorno, non è ancora al meglio della condizione ma è un ...

