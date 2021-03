Confcommercio Fvg: “Ristori e vaccini unica strada per uscire da una drammatica emergenza” (Di venerdì 12 marzo 2021) «Ci si aspettava qualche piccola luce in fondo al tunnel e invece siamo ritornati a un anno fa». Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, commenta con grande preoccupazione il ritorno della regione in uno scenario da lockdown, con la chiusura pure dei negozi dopo quella di bar e ristoranti in zona arancione. «La rapida circolazione del virus – prosegue Da Pozzo – e il conseguente aggravarsi della situazione sanitaria sul territorio ci costringono purtroppo a rivivere il film già visto di una drammatica emergenza, con gran parte delle attività del commercio, del pubblico esercizio e dell’ospitalità chiamate a sopportare chiusure e limitazioni imposte dalla situazione. Un quadro a tinte fosche che può essere almeno parzialmente migliorato solo dai ... Leggi su udine20 (Di venerdì 12 marzo 2021) «Ci si aspettava qualche piccola luce in fondo al tunnel e invece siamo ritornati a un anno fa». Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale e presidente regionale didel Friuli Venezia Giulia, commenta con grande preoccupazione il ritorno della regione in uno scenario da lockdown, con la chiusura pure dei negozi dopo quella di bar e ristoranti in zona arancione. «La rapida circolazione del virus – prosegue Da Pozzo – e il conseguente aggravarsi della situazione sanitaria sul territorio ci costringono purtroppo a rivivere il film già visto di una, con gran parte delle attività del commercio, del pubblico esercizio e dell’ospitalità chiamate a sopportare chiusure e limitazioni imposte dalla situazione. Un quadro a tinte fosche che può essere almeno parzialmente migliorato solo dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio Fvg Confcommercio Fvg: 'Ristori e vaccini unica strada per uscire da una drammatica emergenza' Sui ristori il presidente di Confcommercio Fvg auspica "che non si prosegua con le promesse mancate del passato e che finalmente possano arrivare aiuti concreti per migliaia di imprese che rischiano ...

'Ristori e vaccini unica strada per uscire dall'emergenza' Sui ristori il presidente di Confcommercio Fvg auspica "che non si prosegua con le promesse mancate del passato e che finalmente possano arrivare aiuti concreti per migliaia di imprese che rischiano ...

Confcommercio Fvg: “Ristori e vaccini unica strada per uscire da una drammatica emergenza” Udine20 2020 Confcommercio Fvg: “Ristori e vaccini unica strada per uscire da una drammatica emergenza” «Ci si aspettava qualche piccola luce in fondo al tunnel e invece siamo ritornati a un anno fa». Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale e ...

