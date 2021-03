“Con il Papa, al-Sistani si è fatto garante dei cristiani in Iraq” (Di venerdì 12 marzo 2021) Lo scorso lunedì si è conclusa l’importante e attesa visita durata quattro giorni di Papa Francesco in Iraq. Questa visita è stata realizzata in un contesto storico che sembrava impedirla per motivi sanitari e di sicurezza. La pandemia non ha certo risparmiato il claudicante sistema sanitario iracheno mentre a pochi passi dal confine l’Iran, con le sue relazioni strettissime per motivi commerciali e religiosi con l’Iraq, è il paese con il numero più alto di vittime per Covid-19 nella regione. Eppure per un istante, nel momento in cui Francesco ha salutato a Erbil la folla che, seppure con numeri contingentati, era venuta a incontrarlo, la pandemia è sembrata un ricordo del passato. Di tutte le immagini quella che più resterà nella memoria di questa visita è l’incontro nella città santa sciita di Najaf di Francesco nella dimora dimessa ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Lo scorso lunedì si è conclusa l’importante e attesa visita durata quattro giorni diFrancesco in. Questa visita è stata realizzata in un contesto storico che sembrava impedirla per motivi sanitari e di sicurezza. La pandemia non ha certo risparmiato il claudicante sistema sanitario iracheno mentre a pochi passi dal confine l’Iran, con le sue relazioni strettissime per motivi commerciali e religiosi con l’, è il paese con il numero più alto di vittime per Covid-19 nella regione. Eppure per un istante, nel momento in cui Francesco ha salutato a Erbil la folla che, seppure con numeri contingentati, era venuta a incontrarlo, la pandemia è sembrata un ricordo del passato. Di tutte le immagini quella che più resterà nella memoria di questa visita è l’incontro nella città santa sciita di Najaf di Francesco nella dimora dimessa ...

