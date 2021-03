Comune di Napoli: entro Pasqua bonus alimentare per 18mila famiglie (Di venerdì 12 marzo 2021) Comune di Napoli: le redistribuzione delle economie ottenute dall’ultimo bando per l’assegnazione del bonus alimentare ammonteranno a 1,9 milioni di euro. La commissione Welfare, presieduta da Maria Caniglia, ha discusso con l’assessora Annamaria Palmieri e la dirigente Natalia D’Esposito delle ipotesi di redistribuzione delle economie ottenute dall’ultimo bando per l’assegnazione del bonus alimentare, per un Leggi su 2anews (Di venerdì 12 marzo 2021)di: le redistribuzione delle economie ottenute dall’ultimo bando per l’assegnazione delammonteranno a 1,9 milioni di euro. La commissione Welfare, presieduta da Maria Caniglia, ha discusso con l’assessora Annamaria Palmieri e la dirigente Natalia D’Esposito delle ipotesi di redistribuzione delle economie ottenute dall’ultimo bando per l’assegnazione del, per un

napolicittametr : Metronapoli - Comune di Napoli, oltre un milione di euro per il patrimonio arboreo - infocampania : NAPOLI - IL COMUNE STANZIA PIU' DI UN MILIONE DI EURO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALBERI - Kentel_ : @titofaraci Forse no, ma sei una persona gentile, umanissima e dalla disponibilità rara. Cosa non comune oggi che t… - DesignerSaverio : RT @potere_alpopolo: Nessun profitto sulla pandemia! ??In diretta da Napoli per la giornata di azione globale per un #vaccino bene comune.… - Carmi752 : @Massi1926 Vogliono risanare il comune di Napoli con i soldi tuoi?? -