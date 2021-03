Come far ripartire il turismo italiano ed europeo (Di venerdì 12 marzo 2021) Il quadro non è sicuramente dei migliori. Nel webinar “turismo e piano di ripresa Ue: Come sostenere uno dei settori più colpiti dalla crisi” organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza, capo dell’ufficio, apre il tavolo di dialogo con un quadro generale sulla contrazione che in questo periodo di emergenza sanitaria ha subito il settore del turismo. Sia in termini di liquidità e numeri sia in termini di posti di lavoro. Se il turismo pesa per il 13% del Pil nazionale, l’impatto sugli altri settori è nettamente superiore: il 56,4% del business ferroviario viene dal turismo; così anche il 34,4% dei trasporti su mare; il 90% dal trasporto aereo e il 6,1% del commercio al dettaglio. «Pertanto non potrà esserci una vera ripartenza europea e italiana senza un ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 12 marzo 2021) Il quadro non è sicuramente dei migliori. Nel webinar “e piano di ripresa Ue:sostenere uno dei settori più colpiti dalla crisi” organizzato dall’Ufficio del Parlamentoin Italia, Carlo Corazza, capo dell’ufficio, apre il tavolo di dialogo con un quadro generale sulla contrazione che in questo periodo di emergenza sanitaria ha subito il settore del. Sia in termini di liquidità e numeri sia in termini di posti di lavoro. Se ilpesa per il 13% del Pil nazionale, l’impatto sugli altri settori è nettamente superiore: il 56,4% del business ferroviario viene dal; così anche il 34,4% dei trasporti su mare; il 90% dal trasporto aereo e il 6,1% del commercio al dettaglio. «Pertanto non potrà esserci una vera ripartenza europea e italiana senza un ...

