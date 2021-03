Come cambiano i colori dell’Italia: fino a 14 Regioni rischiano il rosso da lunedì (Di venerdì 12 marzo 2021) rosso, arancione, giallo: Come cambia il colore delle Regioni Come ogni venerdì, oggi la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts ha deciso sul cambio di colore delle Regioni italiane. Una nuova stretta resa necessaria dall’impennata della curva epidemiologica, quando ci avviciniamo ai 30mila casi giornalieri, dovuta in particolare al diffondersi delle varianti del Covid. Da lunedì 15 marzo quasi tutta l’Italia sarà colorata di rosso o arancione. Il governo sta ancora discutendo sulle misure da adottare, ma in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico scientifico la zona rossa (già scattata a livello regionale in Campania, Molise e Basilicata) si dovrebbe attivare automaticamente in quelle Regioni e province dove i contagi ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021), arancione, giallo:cambia il colore delleogni venerdì, oggi la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts ha deciso sul cambio di colore delleitaliane. Una nuova stretta resa necessaria dall’impennata della curva epidemiologica, quando ci avviciniamo ai 30mila casi giornalieri, dovuta in particolare al diffondersi delle varianti del Covid. Da15 marzo quasi tutta l’Italia sarà colorata dio arancione. Il governo sta ancora discutendo sulle misure da adottare, ma in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico scientifico la zona rossa (già scattata a livello regionale in Campania, Molise e Basilicata) si dovrebbe attivare automaticamente in quellee province dove i contagi ...

