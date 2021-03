Colpo al clan di Miano, condanne per tre secoli (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oltre tre secoli di carcere. Questo la sentenza di condanna pronunciata dal gup di Napoli Marcello De Chiara per gli esponenti della camorra del quartiere di Miano, a nord di Napoli. In particolare si tratta della costola nata dalla scissione dei Lo Russo del gruppo cosiddetto di ‘abbasc Miano’, tutto composto da giovani leve dei ‘capitoni’. Le pene più pesanti sono state comminate ai capi, tutti giovanissimi: il 24enne Matteo Balzano (20 anni di reclusione), il 30enne Gianluca D’Errico (19 anni e 4 mesi) e il 26enne Salvatore Scarpellini (19 anni e 4 mesi), Vincenzo Gangiano (13 anni), Angelo Contiello (11 anni). Patrizio D’Aria (12 anni), Giuseppe Falcone (12 anni). Tra i reati contestati dal sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Enrica Parascandolo, per i quali il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oltre tredi carcere. Questo la sentenza di condanna pronunciata dal gup di Napoli Marcello De Chiara per gli esponenti della camorra del quartiere di, a nord di Napoli. In particolare si tratta della costola nata dalla scissione dei Lo Russo del gruppo cosiddetto di ‘abbasc’, tutto composto da giovani leve dei ‘capitoni’. Le pene più pesanti sono state comminate ai capi, tutti giovanissimi: il 24enne Matteo Balzano (20 anni di reclusione), il 30enne Gianluca D’Errico (19 anni e 4 mesi) e il 26enne Salvatore Scarpellini (19 anni e 4 mesi), Vincenzo Gangiano (13 anni), Angelo Contiello (11 anni). Patrizio D’Aria (12 anni), Giuseppe Falcone (12 anni). Tra i reati contestati dal sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Enrica Parascandolo, per i quali il ...

