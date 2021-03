Colosseo, per 14 marzo Giornata Paesaggio online il progetto ‘Parco Green’ (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, che ricorre domenica 14 marzo, il Parco archeologico del Colosseo presenta al pubblico il progetto ‘Parco Green’: sara’ online la pagina www.parcoColosseo.it/parco-green, curata da Francesca Boldrighini, con tutte le informazioni sulle attivita’ del Parco: un’ampia serie di iniziative accomunate dallo scopo di valorizzare l’eccezionale ambiente naturale del Parco e di dare un contributo all’economia sostenibile nei suoi diversi aspetti. “Il Parco archeologico del Colosseo ha un patrimonio verde unico al mondo- dichiara Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo- Per questo, da sempre, ci impegniamo al massimo per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – In occasione dellaNazionale del, che ricorre domenica 14, il Parco archeologico delpresenta al pubblico il: sara’la pagina www.parco.it/parco-green, curata da Francesca Boldrighini, con tutte le informazioni sulle attivita’ del Parco: un’ampia serie di iniziative accomunate dallo scopo di valorizzare l’eccezionale ambiente naturale del Parco e di dare un contributo all’economia sostenibile nei suoi diversi aspetti. “Il Parco archeologico delha un patrimonio verde unico al mondo- dichiara Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del- Per questo, da sempre, ci impegniamo al massimo per ...

Navi stanche ... un Colosseo rimesso a nuovo e, soprattutto, il Pantheon preceduto dal suo pronao. Deviazioni come queste diventano come pietre d'inciampo per quegli storici dell'arte del secondo Novecento (e forse ...

