Colori regioni: oggi nuova stretta, chi rischia il lockdown? (Di venerdì 12 marzo 2021) La corsa del Covid non si arresta. Anzi, diventa sempre più veloce. E l'Italia rischia di colorarsi di rosso: da lunedì 15 marzo la maggior parte delle regioni sarà di fatto in lockdown, con le ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 12 marzo 2021) La corsa del Covid non si arresta. Anzi, diventa sempre più veloce. E l'Italiadi colorarsi di rosso: da lunedì 15 marzo la maggior parte dellesarà di fatto in, con le ...

Advertising

ilpost : Nella saga dei colori entra anche il 'rosso rafforzato', previsto dall'ordinanza comunale firmata dal sindaco di Ca… - PivaEdoardo : RT @SnbStefanynico: Vi ricordate la #DittaturaSanitaria? Le critiche per i #colori delle regioni? Quando i #DPCM erano frutto di un Governo… - AaronBer672302 : Colori regioni: cinque verso la zona rossa, Sicilia ancora gialla, Sardegna bianca - la Repubblica - EureosCriss : RT @marco_gervasoni: Resta il sistema dei colori per dare il contentino alla Lega (i cui governatori sono però peggio di speranza) ma tanto… - EmyRoyaleagle : RT @marco_gervasoni: Resta il sistema dei colori per dare il contentino alla Lega (i cui governatori sono però peggio di speranza) ma tanto… -