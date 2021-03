Colapesce-Dimartino: “Musica leggerissima” vince il Sanremo delle radio (Video) (Di venerdì 12 marzo 2021) “Musica leggerissima” è la prima canzone nella classifica radio “Metti un po’ di Musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima…” dalla prima all’ultima nota, la canzone di Colapesce e Dimartino “Musica leggerissima” mette energia pura e se a Sanremo si è classificata al quarto posto, è la prima canzone nella classifica radio. “Musica leggerissima è al numero uno anche della classifica radio. Dedichiamo questo primo posto alla Musica libera e coraggiosa e a tutte le maestranze della Musica che in questo momento sono senza lavoro.” è questa la dedica di Colapesce e Di Martino sul loro ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 marzo 2021) “” è la prima canzone nella classifica“Metti un po’ dileggera perché ho voglia di niente, anzi…” dalla prima all’ultima nota, la canzone di” mette energia pura e se asi è classificata al quarto posto, è la prima canzone nella classifica. “è al numero uno anche della classifica. Dedichiamo questo primo posto allalibera e coraggiosa e a tutte le maestranze dellache in questo momento sono senza lavoro.” è questa la dedica die Di Martino sul loro ...

rtl1025 : ??Premio della Critica Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa a @willie_peyote! Colapesce-Dimartino secondi, Extra… - stanzaselvaggia : Dai la canzone di Colapesce/Dimartino è una figata e basta. #Sanremo2021 - IlContiAndrea : Effetto #Sanremo2021 nella Top Ten dei brani più trasmessi in radio questa settimana (fonte @earonemusic) 1 Colapes… - LisciaMaurizio : In quanti si stanno pentendo di non aver fatto vincere a #Sanremo la canzone di #Colapesce e #DiMartino? #MusicaLeggerissima #Sanremo2021 - NoAllora : raga ma io non ho capito una cosa: Colapesce e Dimartino sono un duo o due cantanti separati?? -