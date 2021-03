“Clubhouse” | la nuova esclusiva chat che piace tanto ai “Vip”

(Di venerdì 12 marzo 2021), il nuovo fenomeno di internet ha pianificato il suo sbarco nel mondo social. Celebrità, inviti mirati, utenti iPhone ma non Android, e niente Facebook.prodotta da Alpha Exploration, è pronta a rivoluzionare il mondo dei social network. Con solo audio, permette di creare stanze in cui discutere “a voce” dei propri argomenti preferiti. Lanciata nell’aprile del 2020, la strategia di marketing è stata attentamente pianificata dai fondatori Paul Davison e Rohan Seth. Potendo entrare a farne parte solo su invito, questi sono stati inizialmente distribuiti col contagocce alle più note celebrità statunitensi. Queste a loro volta hanno iniziato ad invitare amici, dando così vita a un circolo elitario. Entrare insignificava inizialmente far parte di un club esclusivo: ed è proprio per questo motivo che i ...

virusixx : RT @matteovibez: ieri su clubhouse ho imparato una frase nuova - lolol55213465 : RT @matteovibez: ieri su clubhouse ho imparato una frase nuova - Dancode14 : RT @leggeresrl: Si chiama #Clubhouse ed è la nuova #app di social networking basata esclusivamente sulla voce???? Delle potenzialità che il s… - v0jceskz : @lukeismyfavdrug uno space, la nuova funzione di twt, praticamente uguale a clubhouse ?? - AlessioCuel : La nuova start-up americana Clubhouse, è destinata a rivoluzionare la comunicazione digitale anche nel mondo della… -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse nuova

Metropolitan Magazine

Prima tra tutte la piattaforma Spaces , una realtà molto simile ae un'attenzione più ... Qualunque sia la forma dellaapp, sarà una grossa novità per gli utenti di TweetDeck ....vista l'oscillazione vertiginosa del valore negli ultimi due anni ma i veri fedeli di questa... in una discussione sull'app di social mediaa inizio marzo. "Ma le persone non comprano ...L’anno appena trascorso ha enormemente modificato le abitudini del mondo social, diversificando in poco tempo le esigenze dei suoi fruitori e aprendo la strada a innumerevoli sperimentazioni ...Un nuovo design e forse nuove funzionalità sono in arrivo su TweetDeck: entro il 2022 la piattaforma sarà rinnovata dopo anni ...