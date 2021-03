Cina e Russia costruiranno la Stazione lunare ILRS (Di venerdì 12 marzo 2021) Non solo Gateway e Artemis, anche Russia e Cina puntano alla Luna e costruiranno da sole una "loro" base lunare, la ILRS (International Lunar Research Station). Il 9 marzo 2021, Zhang Kejian, amministratore della China National Space Administration (CNSA) e il direttore generale della "Roscosmos" russa, Dmitry Rogozin hanno firmato un'intesa per la costruzione della nuova Stazione internazionale di ricerca lunare.La Stazione ILRS sarà comunque aperta a tutti i Paesi interessati e a partner internazionali, per rafforzare gli scambi di ricerca scientifica e promuovere l'esplorazione e l'uso dello Spazio per scopi pacifici. Come l'attuale Stazione spaziale internazionale, l'ILRS sarà una base per ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 12 marzo 2021) Non solo Gateway e Artemis, anchepuntano alla Luna eda sole una "loro" base, la(International Lunar Research Station). Il 9 marzo 2021, Zhang Kejian, amministratore della China National Space Administration (CNSA) e il direttore generale della "Roscosmos" russa, Dmitry Rogozin hanno firmato un'intesa per la costruzione della nuovainternazionale di ricerca.Lasarà comunque aperta a tutti i Paesi interessati e a partner internazionali, per rafforzare gli scambi di ricerca scientifica e promuovere l'esplorazione e l'uso dello Spazio per scopi pacifici. Come l'attualespaziale internazionale, l'sarà una base per ...

