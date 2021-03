Cielo spettacolare a Berlino dopo il forte maltempo (Video e Foto) (Di venerdì 12 marzo 2021) Spazzata da un’intensa tempesta atlantica che ha sferzato l’Europa centrale e settentrionali con venti violentissimi e piogge intense, nella giornata di ieri la città di Berlino ha vissuto ore di forte maltempo. Molti i danni, legati soprattutto alla caduta di alberi, ma per fortuna nessun ferito.dopo un forte temporale che ha colpito la città con piogge intense e perfino Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Spazzata da un’intensa tempesta atlantica che ha sferzato l’Europa centrale e settentrionali con venti violentissimi e piogge intense, nella giornata di ieri la città diha vissuto ore di. Molti i danni, legati soprattutto alla caduta di alberi, ma per fortuna nessun ferito.untemporale che ha colpito la città con piogge intense e perfino

Advertising

apartetae : comunque stanotte felicissima, per l’album di ermal che è spettacolare, e per il fatto che per la prima volta dopo… - __stycazzy : @zoetentori mado si anche a me piace guardare il cielo, soprattutto di notte quando sono in campagna, si vedono tut… - stefano70765750 : @alessiacurvy Santo cielo che seno spettacolare - gralbertazzi : RT @MaridaPistono: La prima fotografia è spettacolare. Atterraggio in verticale, con il cielo stellato. F35B. - MaridaPistono : La prima fotografia è spettacolare. Atterraggio in verticale, con il cielo stellato. F35B. -

Ultime Notizie dalla rete : Cielo spettacolare Luoghi speciali per la Giornata Internazionale delle Foreste Lo spiazzo, circondato da alte conifere, mostra la vista delle vette che si stagliano nel cielo. ...panoramica di Spelonca per una cena all'aperto con prodotti regionali assistendo allo spettacolare ...

SpaceX lancia altri 60 Starlink e inizia il beta testing in Germania ... è tanto spettacolare quanto facile da individuare. Per questo lancio, in quanto avvenuto di giorno, non sarà possibile scorgere in cielo né gli Starlink né il secondo stadio nei minuti ...

Troppa luce in cielo. Il problema dei satelliti Scienza in rete Cielo spettacolare a Berlino dopo il forte maltempo (Video e Foto) Spazzata da un’intensa tempesta atlantica che ha sferzato l’Europa centrale e settentrionali con venti violentissimi e piogge intense, nella giornata di ieri la città di Berlino ha vissuto ore di fort ...

Lo spettacolare "roll cloud" che impressiona e terrorizza l’Argentina Queste immagini impressionanti arrivano dalla zona di Pico Truncado, nella provincia di Santa Cruz in Argentina. Una gigantesca nube ha improvvisamente invaso il cielo, terrorizzando gli abitanti del ...

Lo spiazzo, circondato da alte conifere, mostra la vista delle vette che si stagliano nel. ...panoramica di Spelonca per una cena all'aperto con prodotti regionali assistendo allo...... è tantoquanto facile da individuare. Per questo lancio, in quanto avvenuto di giorno, non sarà possibile scorgere inné gli Starlink né il secondo stadio nei minuti ...Spazzata da un’intensa tempesta atlantica che ha sferzato l’Europa centrale e settentrionali con venti violentissimi e piogge intense, nella giornata di ieri la città di Berlino ha vissuto ore di fort ...Queste immagini impressionanti arrivano dalla zona di Pico Truncado, nella provincia di Santa Cruz in Argentina. Una gigantesca nube ha improvvisamente invaso il cielo, terrorizzando gli abitanti del ...