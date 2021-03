Chiara Ferragni, Leone vede all'improvviso il papà in tv. La reazione del bimbo spiazza tutti, Fedez scoppia a piangere (Di venerdì 12 marzo 2021) . Il rapper milanese ha condiviso sul suo profilo Instagram un... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021) . Il rapper milanese ha condiviso sul suo profilo Instagram un...

Advertising

rtl1025 : ?? Chiara Ferragni sostiene su Instagram il marito Fedez e il Codacons annuncia che 'chiederà alla Rai di avere tutt… - rtl1025 : ?? Le polemiche sull'appello social al voto di Chiara Ferragni? 'È normale che la moglie di Fedez lo supporti, e se… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha lanciato un appello a 23 milioni di follower dei Ferragnez a votare Fedez a #Sanremo2021. Il Cod… - Gaia_Romaa : Io comunque ammiro tantissimo Chiara Ferragni, per la splendida persona che è, per la sua dolcezza e per la sua pro… - bluesuol : in un mondo di GDL siate Chiara Ferragni, influencer con più di 22 milioni di follower che si fa vedere senza probl… -