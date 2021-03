Chi è Vera Farmiga, le scene hot e il film “L’uomo sul treno” (Di venerdì 12 marzo 2021) Basterebbe una moviola, un rallenty, per fermare e guardare negli occhi Vera Farmiga. La donna di ghiaccio, che in un treno in corsa, dove non c’è fermata che possa far respirare e abbassare la frequenza del battito, siede sul sedile accanto. “L’uomo sul treno” è un thriller d’azione del 2018. Vera Farmiga è Joann, diretta dallo spagnolo Jaume Collet-Serra. Quando in un treno di pendolari, un solitario viaggio quotidiano diviene giallo mozzafiato, la mente corre ai classici del tempo; da Hitchcock con “La signora scompare“, all”art déco di “Assassinio sull’Orient-Express“, di Agatha Christie. Non ci sarà Poirot a risolvere il caso questa volta, ma bisognerà correre dietro, vagone per vagone, all’angelo biondo vestito d’avventura e seduzione, soltanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Basterebbe una moviola, un rallenty, per fermare e guardare negli occhi. La donna di ghiaccio, che in unin corsa, dove non c’è fermata che possa far respirare e abbassare la frequenza del battito, siede sul sedile accanto. “sul” è un thriller d’azione del 2018.è Joann, diretta dallo spagnolo Jaume Collet-Serra. Quando in undi pendolari, un solitario viaggio quotidiano diviene giallo mozzafiato, la mente corre ai classici del tempo; da Hitchcock con “La signora scompare“, all”art déco di “Assassinio sull’Orient-Express“, di Agatha Christie. Non ci sarà Poirot a risolvere il caso questa volta, ma bisognerà correre dietro, vagone per vagone, all’angelo biondo vestito d’avventura e seduzione, soltanto ...

