Chi è Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport (Di venerdì 12 marzo 2021) Valentina Vezzali è nata a Jesi il 14 febbraio 1974. Ha vinto nove medaglie d'oro alle Olimpiadi, di cui sei ori. Dal 2013 al 2018 è stata deputata. Valentina Vezzali, ex schermitrice e fiore all'occhiello dello sport italiano, è stata scelta da Mario Draghi come sottosegretaria allo sport. Chi è Valentina Vezzali. I primi anni E' nata a Jesi il 14 febbraio 1974 da genitori di origine reggiana. Comincia a praticare la scherma nel 1980 presso il Club Scherma Jesi. A 15 anni incomincia a mietere i primi successi nel Campionato Mondiale Cadette. La prima Olimpiade Dopo i successi nell'Under 20, a Atlanta 1996 esordisce alle Olimpiadi. Nella prova individuale va in finale dove conquista l'argento mentre nella prova a ...

