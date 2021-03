Cherry - Innocenza perduta, la recensione: Tom Holland e i fratelli Russo alla ricerca della maturità (Di venerdì 12 marzo 2021) La recensione di Cherry - Innocenza perduta, il film dei fratelli Russo con Tom Holland disponibile su Apple TV+ dal 12 Marzo 2021. Nello scrivere la recensione di Cherry - Innocenza perduta abbiamo il duro compito di comunicare un film imperfetto e disomogeneo, ma che proprio in questo trova la sua identità e forza. Parliamo del nuovo film dei fratelli Russo disponibile dal 12 Marzo su Apple TV+ dopo il passaggio nelle sale USA, con un Tom Holland che impone la sua maturità come interprete, cattura l'attenzione e dà unità e forza alla storia tratta dall'omonimo romanzo di Nico Walker, rendendo il suo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021) Ladi, il film deicon Tomdisponibile su Apple TV+ dal 12 Marzo 2021. Nello scrivere ladiabbiamo il duro compito di comunicare un film imperfetto e disomogeneo, ma che proprio in questo trova la sua identità e forza. Parliamo del nuovo film deidisponibile dal 12 Marzo su Apple TV+ dopo il passaggio nelle sale USA, con un Tomche impone la suacome interprete, cattura l'attenzione e dà unità e forzastoria tratta dall'omonimo romanzo di Nico Walker, rendendo il suo ...

